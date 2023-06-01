「GUIDE01」をメガネに装着した状態。黒いフレームならそれほど目立たないと思った 最近スマートグラスの新製品がいくつも出ていたり、日本では発売されていなかった製品が日本でも発売されるような気配が出てきたりして、発展していくジャンルになってきたと感じている。 一つ試したい気持ちはあったのだが、メガネ全体を置き換えるとなるとレンズの度のことを考えないといけなかったりしてハードル