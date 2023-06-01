オランダ代表を率いるロナルド・クーマン監督が、アーセナルに所属するユリエン・ティンバーのコンディションについて言及した。27日、オランダメディア『Voetbal Primeur』が同指揮官のコメントを伝えている。2大会連続12回目の本大会出場を決めたオランダ代表は、27日に本大会へ向けた26名の最終メンバーを発表。現在、アーセナルで戦線を離脱しているJ・ティンバーも選出された。しかし、J・ティンバーは所属するアーセナ