ラツィオは27日、マウリツィオ・サッリ監督と双方合意の上で契約解除に至ったことを発表した。現在67歳のサッリ監督は、これまでエンポリやナポリ、チェルシー、ユヴェントスなどの指揮官を歴任。2021年夏にラツィオの指揮官に就任すると、2022−23シーズンにはクラブをセリエA2位に導いた。その後、2024年3月に一度は監督を辞任したものの、昨夏に復帰を果たして“第2次政権”をスタートさせた。今季はコッパ・イタリアでファ