オランダ代表を率いるロナルド・クーマン監督が、FIFAワールドカップ2026に臨むオランダ代表メンバーからリヴァプールに所属するジェレミー・フリンポンを選外とした理由を明かした。27日、オランダメディア『Voetbal Primeur』が同指揮官のコメントを伝えている。2大会連続12回目の本大会出場を決めたオランダ代表は、27日に本大会へ向けた26名の最終メンバーを発表。フィルジル・ファン・ダイクやフレンキー・デ・ヨング、メ