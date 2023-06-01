旭川で女子高校生を橋から川に落下させ、殺害した罪などに問われている女の裁判員裁判。共謀の女が出廷し、「被告の調書はすべて嘘だ。高校生を押した」などと真っ向から対立する証言をしました。この事件は、おととし4月、北海道・旭川市の無職・内田梨瑚被告（23）が、すでに有罪判決が確定している小西優花受刑者（当時19・特定少年）と共謀。当時17歳の女子高校生を監禁し、服を脱がせて撮影した上、旭川郊外の橋から川に落下