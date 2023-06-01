ベトナム北部が熱波に見舞われ、首都ハノイでは27日、最高気温が41℃に達しました。ロイター通信によりますと、ベトナム北部ではここ数日、気温が40℃前後で推移していて、首都ハノイでは27日、気温が41℃に達しました。電力の需要が急増したことで一部の地区では停電も発生し、住民からは夜間も眠れないとの声があがったということです。ベトナム当局も、この熱波で国の電力供給に大きな負担がかかっていると明らかにしました。ま