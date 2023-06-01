兵庫県たつの市の住宅で親子2人が殺害された事件で、警察は27日、全国に指名手配している容疑者の男の新たな画像を公開しました。公開された画像は、今月20日午後4時ごろに、たつの市内で椅子に座る容疑者を撮影したものです。たつの市の住宅で母親の田中澄恵さんと娘の千尋さんが殺害された事件では、警察が住所・職業不詳の大山賢二容疑者を千尋さんに対する殺人の疑いで全国に指名手配しています。警察はこれまで、17日に撮影さ