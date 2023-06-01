高タンパク・低脂質・低カロリーでお財布にも優しい〈鶏胸肉〉。でも、火を通すとパサついて固くなりがち……と感じていませんか？発酵調味料の塩麹を使ったスープなら、鶏胸肉が驚くほどしっとり柔らかに！大豆やトマト、玉ねぎを加えれば、疲労回復＆腸活効果がさらにアップする、ヘルシーな一品になりますよ。『鶏肉と大豆の塩麹ミネストローネ』のレシピ材料（2人分）鶏胸肉（皮なし）……1枚（約250g）大豆（ドライパック）