NY株式27日（NY時間11:07）（日本時間00:07） ダウ平均50765.04（+303.36+0.60%） ナスダック26587.77（-68.41-0.26%） CME日経平均先物65015（大証終比：-5-0.01%） 欧州株式27日GMT15:07 英FT100 10487.10（-4.29-0.04%） 独DAX 25199.82（+14.93+0.06%） 仏CAC40 8213.89（+40.78+0.50%） 米国債利回り 2年債 4.035（+0.003） 10年債 4.473（-0.012） 30年債 5.008