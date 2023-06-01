家庭環境の悪化などで保護された子どもが生活する「一時保護所」の職員だった男が、入所者の少女に性的暴行を加えた疑いで逮捕されました。一時保護所の元非常勤職員・熱海和輝容疑者（31）は、5月9日に東京・豊島区のホテルで、15歳の女子高校生に性的暴行を加えた疑いがもたれています。被害者の女子高校生は、熱海容疑者が勤務していた一時保護所で生活していて、母親からの相談で事件が発覚しました。調べに対して熱海容疑者は