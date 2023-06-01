【Amazonセール：サントリー】 開催期間は、5月28日～6月2日23時59分 【拡大画像へ】 Amazonでサントリー「伊右衛門」の緑茶やほうじ茶などの24本セットがセール価格になっている。開催期間は5月28日から6月2日23時59分まで。 対象となっているのは、「伊右衛門」や「伊右衛門 濃い味 ラベルレス」、「伊右衛門 焙じ茶 お茶」、「伊右衛門 玄米茶」など。