王立オランダサッカー協会(KNVB)は27日、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会に向けたオランダ代表メンバー26名を発表した。オランダは日本時間6月15日のグループF初戦で日本と激突。21日の第2戦でスウェーデン、26日の第3戦でチュニジアと対戦する。ロナルド・クーマン監督は悲願の初優勝に向け、キャプテンのDFフィルヒル・ファン・ダイク(リバプール)やMFフレンキー・デ・ヨング(バルセロナ)ら主力を順当に選出。また