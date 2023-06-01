全仏オープン 大会期間：2026年5月24日～2026年6月6日 開催地：フランス パリ コート：クレー（赤土） 結果：[マルタ コスチュク] 2 - 1 [ケイティ ウォリネツ] 試合の詳細データはこちら≫ 全仏オープン第4日がフランス パリで行われ、女子シングルス2回戦で、第15シードのマルタ コスチュクとケイティ ウォリネツが対戦した。 第1セットはケイティ ウォリネツが7-6で先取。第