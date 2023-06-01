ウクライナ侵攻に伴う対ロシア制裁が長期化する中、経済産業省と外務省の高官がロシアを訪問し、政府関係者や経済団体と意見交換しました。26日と27日にかけて経済産業省の通商政策局長と外務省の審議官がモスクワを訪問し、ロシアの経済省庁の関係者らと意見交換しました。26日にはロシアの経済団体との意見交換が行われ、日本の大手商社なども同席しました。経産省によりますと、現在も日本企業100社以上がロシアに拠点を維持し