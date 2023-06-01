パスポートの申請手数料が大幅値下げされる7月1日以降、申請の急増が見込まれ、交付まで最長で1カ月かかることが予測されるとして、外務省は注意を呼びかけています。北村外務報道官：7月に海外渡航を予定している方は6月までに旅券を受け取れるよう、十分な時間的余裕を持って申請いただくようお願いします。