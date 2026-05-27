兵庫県議会最大会派の自民党県議団が26日、斎藤元彦知事の給与を50％減額する条例改正案に賛成する方針で一致した。6月2日に開会する県議会6月定例会で可決される公算が大きく、約1年間にわたり継続審議が続いてきた条例案がようやく決着する見通しとなった。 条例改正案は、斎藤知事のパワハラ疑惑を告発した元県幹部（故人）の私的情報が漏えいした問題に対する管理責任を問うもの。知事給与を3カ月間、現行の30％削減から50％