群馬県渋川市で26日、高齢女性が運転する車が買い物客の女性をはね、その後、事故現場から車を移動させようと運転を交代した男性が再びその女性をはねたうえ、別の女性2人も巻き込む事故がありました。最初にはねられた女性は重体です。◇「news zero」取材班「事故のあった駐車場、警察車両があります。駐車場の距離を測っている姿がみられます」群馬県渋川市にあるスーパーの駐車場で26日、立て続けに2度、事故が起きまし