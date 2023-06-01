東京ビッグサイト（東京都江東区）で「ワイヤレスジャパン×ワイヤレス・テクノロジー・パーク 2026」が開催されている。期間は5月29日まで。 27日の基調講演では、KDDI執行役員CNOコア技術統括本部副統括本部長の古畑和弘氏が登壇し、AI時代におけるネットワークのあり方や、同社が取り組むさまざまな技術が披露された。 AI時代におけるトラフィックの特徴 KDDI執行役員CNOコア技術統括本部副統