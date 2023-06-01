札幌・手稲警察署は、2026年5月27日、札幌市手稲区前田10条15丁目に住む専門学校生の男（21）を傷害の疑いで逮捕したと発表しました。男は、5月27日午前4時50分ごろ、手稲区手稲本町5条2丁目にある交際相手の女性（22）の自宅前で、女性の顔を拳で殴りけがを負わせた疑いが持たれています。女性は、左顔面を打撲するけがを負いました。女性と女性の関係者が「交際相手から暴力を振るわれた」と手稲署に届けを出し事件が発覚しまし