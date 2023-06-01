北海道・稚内警察署は、2026年5月27日、稚内市に住む50代の男性が現金800万円をだまし取られる特殊詐欺事件が発生したと発表しました。警察によりますと、5月26日、男性の携帯電話に兵庫県警の警察官を名乗る男から「あなたが資金洗浄事件の容疑者として名前があがっている」「警視庁捜査2課の刑事からこのあと連絡がある」などと電話があり、その後LINEのビデオ電話で刑事を名乗る男から偽の警察手帳を見せられ「警察まで来るよう