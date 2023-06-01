北海道南部の森町で、JR北海道が2027年に函館線の「赤井川駅」の廃止を検討していることがわかりました。町が2026年5月26日に開かれた町議会全員協議会で明らかにしました。廃止が検討されているのは、大沼公園駅と駒ヶ岳駅の間にある森町の無人駅「赤井川駅」です。JR北海道の調査で、赤井川駅の2025年までの5年間の平均乗車人数は一日あたり3人で、町によりますと、2025年9月ごろJR北海道から「廃止する駅の候補の一つとしてあが