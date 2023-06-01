【ミニオンズもぐもぐFig.2】 6月上旬 発売予定 価格：1回400円 ボブ タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ミニオンズもぐもぐFig.2」を6月上旬に発売する。価格は1回400円。 本商品は、おいしそうに食べ物を食べる姿のミニオンズフィギュア「ミニオンズもぐもぐFig.」の第2弾。今弾では、映画を見ながら「もぐもぐ」している姿で立体化されている。ポップ