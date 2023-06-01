【1/700 艦NEXT15EX-201 日本海軍戦艦 榛名 昭和19年/捷一号作戦 特別仕様(純正エッチングパーツ付き)】 5月28日 出荷開始 価格：7,700円 【1/700 GUP144 艦NEXT 日本海軍戦艦 榛名 昭和19年/捷一号作戦 純正エッチングパーツ】 5月28日 出荷開始 価格：3,850円 フジミ模型は、プラモデル「1/700 艦NEXT15EX-201 日本海軍戦艦