【Amazon：「Osmo Pocket 3」セール】 開催期間：5月28日0時～6月10日23時59分 DJI Osmo Pocket 3 Vlogコンボ + 2年延長プレミアムサポート Amazonにて、DJIのジンバルカメラ「Osmo Pocket 3」がセール価格で販売されている。期間は6月10日23時59分まで。 「Osmo Pocket 3」は1インチCMOSセンサーを搭載し、4K/120fpsで撮影が可能。2インチタッチスクリ}