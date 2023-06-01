【Amazon：「Insta360 X4」 セール】 開催期間：5月28日0時～6月6日23時59分 Insta360 X4 スターターキット Amazonにて、アクションカメラ「Insta360 X4」がセール価格で販売されている。期間は6月6日23時59分まで。 「Insta360 X4」は、8Kの高解像度で360度撮影が可能なアクションカメラ。アクティブHDRを使えば、アクションシーンでも高精度の色再現