大阪地検、高検が入る大阪中之島合同庁舎＝大阪市大阪地検特捜部が捜査した業務上横領無罪事件で違法な取り調べをしたとして特別公務員暴行陵虐罪で審判に付す決定が出された元特捜部の田渕大輔検事（54）側が、無罪を主張する方針であることが27日、関係者への取材で分かった。初公判は7月に開く方向で調整している。検察官に対する付審判請求は初めて。検察の取り調べを巡っては各地で問題が発覚。今回のケースは再発防止策