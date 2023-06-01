日本航空によりますとチーフパーサーを務める客室乗務員の女性が、5月23日に広島空港で羽田行きの便に乗務する前、アルコールが検出され、この便の出発が40分以上遅れたということです。前日に同僚とともに運航規定に反した過度な飲酒を行ったということで、日本航空は27日からパイロット同様に客室乗務員についても、滞在先での飲酒を禁止しました。