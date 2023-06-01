NASA＝アメリカ航空宇宙局は26日、新たな月面基地の開発計画を発表しました。月の南極地域に2032年以降、人類が持続的に居住できる拠点を整備するとしています。NASAによりますと、月面基地の開発計画は氷や水が存在する可能性がある月の南極地域で、3つの段階を踏んで進められます。第1段階では、2029年までにドローンなどの観測機器を投入し、月の南極地域の観測を行います。21回の月面着陸を予定しているということです。第2段