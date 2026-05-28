5月26日、イタリアで真っ赤なカバーに包まれた車の中から登場したのは、イタリアの高級車「フェラーリ」だ。【映像】約1億円のフェラーリに乗るローマ教皇（実際の映像）フェラーリ社のジョン・エルカーン会長がローマ教皇レオ14世を訪問し、フェラーリ初の電気自動車「ルーチェ」を披露した。運転席で説明を受けるレオ14世公開された映像では運転席に座り、説明を受けるレオ14世の姿が映っている。「ルーチェ」は静止した状