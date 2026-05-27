２７日夕方、垂水市の国道でオートバイと軽乗用車が衝突し、オートバイを運転していたカナダ人の男性が死亡しました。 鹿屋警察署によりますと２７日午後6時44分ごろ、垂水市二川の国道220号で、霧島市福山町方向から来たオートバイが、対向してきた普通乗用車と衝突しました。 この事故でオートバイを運転していたカナダ国籍の職業不詳、ヴァンダーヴィーン・ジェイス・デイヴィッドさん