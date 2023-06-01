２５日、天津美術学院美術館で開かれた天津美術学院の卒業制作展で、作品を見る人たち。（天津＝新華社記者／周潤健）【新華社天津5月27日】中国天津市の天津美術学院美術館で25日、第2回海河青年芸術祭と2026年天津美術学院卒業祭の開幕式が行われた。芸術祭の中心となるのは天津美術学院の卒業制作展で、今回からキャンパスだけでなく、天津美術館など市内の美術館や商業・観光エリアと提携し、分散開催している。今年の卒