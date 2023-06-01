2002（平成14）年5月28日、旧経団連と日経連が統合した新団体の「日本経済団体連合会」（日本経団連、現在の略称は経団連）が都内で設立総会を開いた。初代会長には日経連の奥田碩会長（トヨタ自動車会長）が就任。今井敬・旧経団連会長（左）と握手した奥田氏は「活力と魅力あふれる日本を目指す」と表明した。