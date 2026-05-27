こちらは、ジェミニ天文台のジェミニ北望遠鏡で観測した惑星状星雲「NGC 1514」。おうし座の方向、地球から約1500光年先にあります。【▲ ジェミニ北望遠鏡で観測した惑星状星雲「NGC 1514」（Credit: International Gemini Observatory/NOIRLab/NSF/AURA; Image Processing: J. Miller & M. Rodriguez (International Gemini Observatory/NSF NOIRLab), T.A. Rector (University of Alaska Anchorage/NSF NOIRLab), D. de Mar