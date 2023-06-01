ボートレース住之江は「日本モーターボート選手会会長杯争奪2026ジャンピーカップ」（6月14〜17日）の初日12Rドリーム出場予定選手を、以下の通り発表した。1号艇松井繁（56＝大阪）2号艇茅原悠紀（38＝岡山）3号艇岡村慶太（38＝福岡）4号艇白水勝也（53＝福岡）5号艇金田諭（47＝埼玉）6号艇上條嘉嗣（36＝大阪）予備選手は飯山泰（48＝東京）と麻生慎介（41＝広島）