28日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比30円安の6万4990円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値6万4999.41円に対しては9.41円安。出来高は8749枚となっている。 TOPIX先物期近は3918.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は0.49ポイント高で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 64990