中国・湖南省張家界市の川で釣りをしていた男性2人が突然の増水に巻き込まれて死亡した。中国メディアの極目新聞が27日に報じた。記事によると、26日午前10時ごろ、2人は永定区の澧水川で釣りをしていたが、急な増水によって川の中央部に取り残された。現場で撮影された映像には、川の中で互いにつかまり合い、流されないように耐える2人の様子が映っていた。水は膝の高さにまで来ていた。その後、水位がさらに上昇し、2人は