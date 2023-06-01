ホルムズ海峡で今月、韓国の貨物船が攻撃された兵器について「イランの対艦ミサイルの可能性が高い」とする調査結果を韓国政府が発表しました。【映像】被弾した韓国の貨物船ホルムズ海峡に停泊していた韓国の貨物船が4日、被弾した件では韓国政府が現場で回収した飛翔体のエンジンの残骸を持ち帰り調査していました。韓国政府は27日、残骸はイラン製のターボジェットエンジンと類似していて、イランの製造者と推定される刻