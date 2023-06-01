【北京＝照沼亮介】米ブルームバーグ通信は２７日、米エヌビディア製のＡＩ（人工知能）向け半導体を日本経由で中国に密輸した疑いがあるとして、台湾の検察当局が容疑者３人を捜査していると報じた。日本経由の密輸ルートを台湾当局が滴発する初めての事例になる可能性があるという。台湾当局は２０日、エヌビディア製ＡＩ半導体が搭載された米スーパー・マイクロ・コンピューター社製サーバーの輸出書類を偽造したとして３人