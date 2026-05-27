2026年のお中元商戦が始まり、「贈答用」だけでなく「自分向け」の需要をとり込む動きが広がっています。そごう・西武では夏の猛暑を見据え、ゼリーやアイスなどの“涼しさを感じられるギフト”を充実させるほか、年々需要が高まる簡易に包装され割安に購入できる“自分向けの商品”などの品ぞろえを拡充しました。さらに洗剤やトイレットペーパーなど、原油高の影響で値上げの波が広がることが懸念される日用品にも注力していると