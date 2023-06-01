【ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふ】 5月28日～6月16日 開催 開催店舗：極楽湯・RAKU SPAグループ39店舗 極楽湯およびGK Marketingは、スペシャルイベント「ぽこ あ ポケモン 湯ったりらいふ」を5月28日より極楽湯・RAKU SPAグループ39店舗で開催する。期間は6月16日まで。 本イベントは「ぽこ あ ポケモン」とのコラボレーションで、期間中、同作に