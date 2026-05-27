記事ポイントPelican Productsがアルミーファイブエンジニアリングと共同で「Japan Drone 2026」（6月・幕張メッセ）と「ものづくりワールド東京 2026」（7月・東京ビッグサイト）に出展しますドローン収納事例やバッテリー輸送ケースなど、現場運用を想定した実機展示が行われますイームズロボティクスの産業用ドローンをPelicanケースに収納した実運用デモも予定されています 1976年にアメリカ・カリフォルニア州で創業した