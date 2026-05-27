記事ポイント写真・イラスト1枚からAR体験を制作できる新サービス「DougAR」のAI対応プランが登場動画素材や3Dデータが不要で、中小企業・自治体でも導入しやすい低コスト・短納期を実現WebAR対応でアプリ不要、スマートフォンをかざすだけでAR体験が可能 映像制作・ARコンテンツ制作を手掛けるNASHFILM（ナッシュフィルム）が、AR制作サービス「DougAR（どうがある）」において、生成AIを活用した新たなAR制作プランの提供を