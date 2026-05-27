記事ポイント世代を超えて愛される「トムとジェリー」デザインのLEDネオンライトが2026年5月下旬に発売壁掛けとスタンドの2WAY仕様で、部屋のどこにでも飾れるインテリアライト10段階調光・USB Type-A/C両対応・3mロングケーブル付きで、使い勝手も充実 スマートフォン・デジタルオーディオ端末向けアクセサリーブランド「Premium Style」から、新たなインテリアアイテムが登場します。PGAが、ワーナーブラザース・ディスカバ