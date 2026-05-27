東京建物を代表企業とするコンソーシアムにより、福岡市の博多駅博多口で改修が進む「明治公園」（博多区博多駅前）のリニューアルオープンが、8月7日と決まった。店舗などの収益で整備や改修を一体的に進めるPark-PFI（公募設置管理）制度を活用したもので、個性豊かな7店舗が出店、新たなにぎわい拠点としてお目見えする。【こちらも】熊本の商業ビル「Echoes新町」、5カ国で建築デザイン賞入賞明治公園は、博多駅博多口から