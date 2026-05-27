27日午後、名古屋市名東区で、祖父が運転する乗用車が、孫で小学校低学年ぐらいの女の子と衝突しました。女の子は意識不明の重体です。 【写真を見る】祖父の車に手をかけたまま発進か 孫の小学校低学年くらいの女の子が意識不明 27日午後3時45分ごろ、名東区望が丘の路上で、「乗用車と小学校低学年の女の子の事故。意識が薄い」などと目撃者から通報がありました。 警察や消防などによりますと、小学校低学年ぐらいの女の子が