記事ポイントチップレットパッケージング市場は2025年の約82億米ドルから2035年には約225億米ドルへ拡大する見込みですAIデータセンターの急速な拡大とEV・自動運転技術の進展が主要な成長要因となっていますアジア太平洋地域が42%の市場シェアを占め、日本でも先進パッケージング向けの政府補助金投資が加速しています 半導体設計の新潮流として注目を集めるチップレットパッケージング技術について、市場調査機関のSDKI Ana