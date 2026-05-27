2026年の日本株式市場は、「歴史的な円安（円最弱）」「政府の補正予算3兆円」「3年連続となる5%台の賃上げ」という3つの巨大なテーマが複雑に絡み合い、大きな転換点を迎えている。日経平均株価が新たなステージを模索する中、投資家はこれらのニュースをどう読み解き、投資判断に活かすべきなのか考察する。【こちらも】2026年後半の日本株、金利急騰とキオクシアから読む投資戦略本稿では、最新のマクロデータと市場の需給