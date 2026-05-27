記事ポイントジークスター東京が2026年5月24日にリーグＨ通算100勝を達成参入6シーズン目での到達はリーグ史上最速の快挙2026年6月12日〜14日、国立代々木競技場 第一体育館でプレーオフが開催されます プロハンドボールクラブ・ジークスター東京が、2026年5月24日のレギュラーシーズン最終戦でリーグＨ通算100勝を達成しました。参入からわずか6シーズンでの到達は、リーグ史上最速の記録です。 ジークスター東京「リー