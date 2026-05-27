記事ポイントVICTONのカン・スンシクが日本初の単独ファンコンサートを東京・光が丘IMAホールで開催Official髭男dismとMrs. GREEN APPLEのカバーを含む全14曲のステージを披露最新ミニアルバム「Sur(fp)hase」収録曲など、ソロ活動10周年ならではのセットリストを展開 K-POPグループ・VICTONのメンバーとしてデビューし、今年アーティスト活動10周年を迎えたソロアーティスト、カン・スンシクの日本初となる単独ファンコンサ