記事ポイント電算システムがLumAppsから国内唯一の最優秀パートナー賞を受賞フランス本社での授賞式でLumApps CEO Sebastien Ricard 氏から直接表彰2017年以来の一気通貫導入支援が国内最多の新規顧客獲得につながる 電算システムは、デジタルワークプレイスプラットフォームを提供するLumAppsから「2025 Japan Partner of the Year」を受賞します。2026年5月18日、フランスにあるLumApps本社で授賞式が開催され、LumApps CEO